NATO iznīcinātāji pēc gaisa telpas apdraudējuma atgriezušies militārajās bāzēs
Latvijas austrumos naktī lidojušie NATO iznīcinātāji atgriezušies bāzēs, apliecināja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Saistībā ar iespējamo gaisa telpas apdraudējumu aizvadītajā naktī Latvijas austrumos ieradās NATO iznīcinātāji, lai veiktu patrulēšanu un iespējamo mērķu identifikāciju. Patlaban iznīcinātāji ir atgriezušies militārajās bāzēs, apstiprināja NBS.
Šobrīd informācija neliecina, ka abus Latgalē nogāzušos dronus būtu notriekusi armija.
Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) intervijā Latvijas Televīzijā norādīja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tas vēl jāizvērtē.