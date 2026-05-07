Ziedoša dekoratīvā ābele pie Pilsētas kanāla.
2026. gada 7. maijā, 08:00
Ceturtdien Latvijā gaidāms mākoņains un vietām lietains laiks
Ceturtdien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā, prognozē sinoptiķi.
Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, saulaināka diena gaidāma Ziemeļkurzemē.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+14 grādiem.
Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.