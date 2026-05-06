Foto: Gulbenes novada pašvaldība
Kultūra
Šodien 19:58
Izsludināts 2026.gada projektu konkurss amatiermākslas kolektīviem
Arī 2026. gadā Gulbenes novada pašvaldības dibinātajiem Gulbenes novada kultūras centra un tā struktūrvienību amatiermākslas kolektīviem ir iespēja iegūt papildus finansējumu, lai realizētu savas kolektīvus saliedējošās, mākslinieciskās, profesionālās pilnveides un pētnieciskās iniciatīvas caur īpaši veidotu projektu konkursu tieši viņiem.
Kā vēsta Gulbenes novada pašvaldība, konkursa mērķi ir šādi:
- sekmēt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un jaunradi;
- veicināt amatiermākslas kolektīvu sadarbību un saliedētību;
- veicināt sabiedrības interesi par amatiermākslu un iesaisti amatiermākslas kolektīvos;
- atbalstīt amatiermākslas kolektīvu iniciatīvas, sekmēt kolektīvu iesaisti Gulbenes novada kultūrtelpas veidošanā.
2026.gada finansējuma maksimālā summa vienam projektam 500 EUR, kopējais finansējums 1500 EUR.
Projektu iesniegšanas termiņš 2026. gada 24. maijs, projektu realizācijas termiņš 2026. gada 30. maijs - 31. decembris, finansiālo saistību gala termiņš 2026. gada 6. decembris.