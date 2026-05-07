Ķekavas novadā uzstādītas trīs dzeramā ūdens stacijas
Ķekavas novadā turpināta līdzdalības budžeta projektu ieviešana un publiskās infrastruktūras uzlabošana: uzstādītas trīs dzeramā ūdens stacijas Pļavniekkalna ielā 35 – Katlakalnā, Ābeļu un Rīgas ielu krustpunktā – Vimbukrogā, kā arī Rāmavas sporta laukuma teritorijā. Ūdens šajās vietās ir drošs – laboratoriski pārbaudīts un piemērots gan cilvēkiem, gan mājdzīvniekiem, vēsta pašvaldība.
Mūsdienīgai pilsētai šādas stacijas kļūst arvien nozīmīgākas un pieprasītākas. Brīva piekļuve dzeramajam ūdenim mazina atkritumu apjomu un padara ikdienu ērtāku novada iedzīvotājiem un viesiem. Jaunās stacijas ļauj ne vien padzerties, bet arī uzpildīt līdzi ņemtās pudeles un padzirdināt četrkājainos draugus.
Iekārtas finansē Ķekavas novada pašvaldība, īstenojot līdzdalības budžeta ideju konkursa uzvarētāja ieceri. Kopējās izmaksas – 35 197,86 eiro (Vimbukrogā 11 954,38 eiro, Katlakalnā 12 488,77 eiro, Rāmavā 10 754,71 eiro).
Arī šogad Ķekavas novada pašvaldība aicina pieteikties līdzdalības budžeta ideju konkursam. Projektu pieteikumus līdz 31. maijam var iesniegt valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla GeoLatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets”. Sabiedrības līdzdalības budžets šogad – 100 008 eiro (ieskaitot PVN).