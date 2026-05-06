Ilustratīvs attēls
Novadu ziņas
Šodien 17:17
Informē par plānotajiem būvdarbiem Smiltenes novada vēja parkā “Augstkalni”
Turpinoties vēja parka “Augstkalni” būvniecībai Drustu un Launkalnes pagastos, būvuzņēmums SIA “Merko Būve” informē, ka 8. maijā paredzēta turbīnas AV–09 pamata betonēšana.
Būvmateriālu transportēšanai tiks izmantots pašvaldības autoceļš “Sikļi–Pīkaņas”, piekļūstot no valsts galvenā autoceļa A2 pa V267.
Darbu laikā paredzama intensīva transporta kustība – dienas laikā būvniecības nodrošināšanai tiks iesaistītas aptuveni 100 transporta vienības.
Aicinām iedzīvotājus rēķināties ar iespējamiem satiksmes apgrūtinājumiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus.