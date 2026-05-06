Sinoptiķi brīdina par stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Latvijai tuvojas plaša nokrišņu zona ar pērkona negaisu; sinoptiķi izsludina dzelteno brīdinājumu
Latvijai tuvojas plaša nokrišņu zona, kas vietām atnesīs spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaisu. Daļā valsts izplatīts dzeltenais brīdinājums, liecina informācija Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapā.
Nakts būs pārsvarā mākoņaina, un Latviju turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, kas visā valsts teritorijā atnesīs lietu, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4...+7°.
Galvaspilsētā naktī debesis klās mākoņi, kas atnesīs lietu, brīžiem stipru, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, kas negaisa laikā var kļūt krasi brāzmains. Gaiss atdzisīs līdz +6...+7°.