Latvijā pirmo reizi notiks starptautiskais komponistu forums “Rostrum”
No 11. līdz 15. maijam Latvijā pirmo reizi norisināsies 72. starptautiskais komponistu forums “Rostrum”.
Šogad konkursam pieteikti divi latviešu komponistu skaņdarbu ieraksti – Santas Ratnieces “Purva gaisma” orķestrim “Rīga”, diriģents Artūrs Oskars Mitrevics, akordeona solo Artūrs Noviks, kā arī Žanetes Spirkas “Aisbergs” Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, diriģents Jānis Stafeckis.
Pirmdien, 11. maijā, plkst. 18.00 Latvijas Radio 3 “Klasika” (LR3-Klasika) programmā no Latvijas Radio 1. studijas skanēs “Rostrum” atklāšanas koncerta tiešraide, kurā muzicēs dziedātāja Viktorija Majore un klavieru kvartets “Quadra”. Šis notikums ieskandinās muzikāli piesātinātas, radošas un notikumiem bagātas nedēļas sākumu, kuras laikā divdesmit sabiedrisko mediju pārstāvji no Eiropas, Honkongas un Argentīnas klausīsies dalībvalstu pieteiktās kompozīcijas, apmeklēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncertu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tiksies ar latviešu komponistiem.
Savukārt foruma noslēgums un rezultātu paziņošana gaidāma 15. maijā plkst. 12.30 tiešraidē LR3-Klasika, videotiešraidē LSM.lv un Latvijas Radio Youtube.com kanālā. “LR3-Klasika šajā forumā piedalās jau kopš 1993. gada, un mums kā klasiskās mūzikas kanālam tā ir lieliska iespēja parādīt pasaulei latviešu autoru dažādos skaņdarbus un rokrakstus.
Vienlaikus tiek sasniegta miljonu auditorija, jo rekomendētos darbus raida visas “Rostrum” dalībvalstis. Latvieši var lepoties ar mūsu sniegumu šajā forumā – uzvarētāju godā savulaik bijuši Ēriks Ešenvalds, Santa Ratniece, Mārtiņš Viļums, Kristaps Pētersons, Jēkabs Jančevskis, Krists Auznieks un pērn viņiem pievienojusies arī Gundega Šmite,” atzīmē projekta vadītāja LR3-Klasika mūzikas ierakstu producente Anna Veismane.
2025. gadā Latvijas Radio pieteiktajiem skaņdarbiem bija ievērojami sasniegumi. Latviešu komponistes Gundegas Šmites darbs “Baltie putni” uzvarēja galvenajā kategorijā, kas ir augstākā atzinība un apliecina Latvijas mākslinieku radošo un māksliniecisko izcilību, vienlaikus pozicionējot LR3-Klasika kā vadošo mūsdienu mūzikas vēstnesi Latvijā un pasaulē.