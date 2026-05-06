Gaidāmi Ivara Ijaba jaunās grāmatas “Demokrātija (un ko mums ar to iesākt)” atvēršanas svētki
Piektdien, 8.maijā pl.18.00, “Osiris Telpā” notiks Ivara Ijaba jaunās grāmatas “Demokrātija (un ko mums ar to iesākt)” atvēršanas svētki. Grāmata iecerēta kā populārs ievads demokrātijas pētījumos un tā turpina ar Ijaba grāmatu "Politikas teorija. Pirmie soļi” aizsākto sēriju.
“Demokrātijas labā slava šodien bieži tiek apšaubīta”, saka grāmatas autors, “Īpaši to mēdz kritizēt pašās demokrātiskajās valstīs. Kritiķi teic, ka esošās tautvaldības nepilda dotos solījumus. Tās tikai šķietami dod pilsoņiem iespējas piedalīties, kopīgi pārvaldīt valsti un dzīvot labklājībā. Patiesībā sabiedrībā pieaug nevienlīdzība, tiek pieņemti nesaprātīgi lēmumi, kas kalpo šaurām interesēm. Tādēļ demokrātijai ir vai nu strauji jāmainās, vai jāatdod vieta kādai citai iekārtai. Līdzīgas demokrātijas problēmas mēs izjūtam arī Latvijā. Tomēr, lai ķertos pie to risināšanas, vispirms vajadzīga skaidra izpratne, kas demokrātija ir, kā tā darbojas, un ko no tās varam sagaidīt.”
Grāmata "Demokrātija (un ko mums ar to iesākt)" (izdevniecība "Jumava") tiks atvērta "Osiris Telpā" (Kr. Barona iela 31).