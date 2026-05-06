ASV apcietinātais Krievijas hakeris Artjoms Revenskis, kurš atzinis savu vainu arī noziegumos Latvijā
ASV apcietinātais Krievijas hakeris Artjoms Revenskis, kurš panācis vienošanos ar izmeklētājiem un atzinis savu vainu virknē noziegumu, tai skaitā tādos, kas paveikti Latvijā.
Kā vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", Revenskis bijis hakeru grupējuma "Sector 16" dalībnieks. Kā norāda Kalifornijas štata federālie prokurori, Revenskis palīdzēja iegūt piekļuvi naftas un gāzes infrastruktūras objektu kritiskajām sistēmām ASV, Ukrainā, Vācijā, Francijā un Latvijā. Mērķi galvenokārt bija valstis, kas "tiek uzskatītas par Krievijas valdības ienaidniecēm", norāda prokurori.
Revenskis pārsvarā dzīvoja Krievijā, bet tika aizturēts pērn 2. novembrī Dominikānā. No turienes viņš tika nogādāts ASV Ņūdžersijas štatā un ievietots apcietinājumā. Gandrīz sešus mēnešus vēlāk, 30. aprīlī, Revenskis noslēdza vienošanos ar izmeklētājiem, cerot samazināt prokuroru pieprasīto sodu. Saskaņā ar "Bloomberg" datiem hakerim kopumā par apsūdzībām draud līdz 27 gadiem cietumā.
ASV Tieslietu ministrija iepriekš bija izsludinājusi pusmiljona dolāru atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt aizturēt grupējuma "Sector 16" dalībniekus. ASV likumsargi raksturo "Sector 16" kā amatieru grupējumu, kas izmanto "primitīvas uzlaušanas metodes, lai piekļūtu rūpnieciskajām kontroles sistēmām". Lietas materiālos ir minēti vismaz trīs uzbrukumi rūpnieciskajai infrastruktūrai, kuros, pēc visa spriežot, iesaistīts Revenskis.
Cita starpā 2025. gada janvārī "Sector 16" hakeri uzlauza naftas rūpniecības objektu Teksasā. Hakeriem izdevās piekļūt SCADA sistēmai, kas kontrolēja naftas sūkņus un uzglabāšanas tvertnes. Togad grupējums uzlauza naftas un gāzes ražotni Ziemeļdakotā un pēc tam izstrādāja plānu, kā pārdot piekļuvi objektam Krievijas valdībai. Tika uzlauztas arī "iekārtas Ņujorkā un Pensilvānijā", taču nav zināms, vai tās bija naftas pārstrādes rūpnīcas vai kādas citas iekārtas. Lietas materiālos ir aprakstīti arī plānotie uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.