Nedēļas nogalē gaidāms daļēji mākoņains un mēreni silts laiks.
Šodien 10:22
Nedēļas nogalē sola mēreni siltu laiku
Sestdien un svētdien lietus iespējams galvenokārt tikai Latgalē, kamēr citviet prognozēts gaišāks laiks, vēsta sinoptiķi.
Ceturtdien pēc lietainas nakts nokrišņi turpināsies vairs tikai vietām, Latgalē iespējamas pērkona lietusgāzes. Piektdiena visā valstī varētu paiet bez lietus, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktīs nav gaidāma zemāka par nulli, maksimālā temperatūra ceturtdien būs +7..+15 grādi, piektdien - līdz +17 grādiem.
Atbilstoši pašreizējai prognozei sestdien un svētdien lietus iespējams galvenokārt tikai Latgalē, kur mākoņu dēļ gaisa temperatūra arī dienas laikā var saglabāties zem +10 grādiem. Citviet valstī prognozēts gaišāks laiks, gaisa temperatūra sasniegs +12..+17 grādus. Nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus, gaisa temperatūra būs svārstīga.