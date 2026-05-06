Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus...

Trešdien Latvijā debesis būs apmākušās un daudzviet gaidāms lietus, vēsta sinoptiķi.
Trešdien plkst. 5 gaisa temperatūra daudzviet valstī bija noslīdējusi zem nulles. Piemēram, Mērsragā bija novēroti -2,7 grādi, bet Stendē -1,6 grādi. Tikmēr vissiltākais rīts bija novērots Dagdā un Daugavpilī, kur gaiss bija iesilis līdz +9 grādiem. Debesis lielākoties bija skaidras, vietām valsts dienvidos un austrumos - mākoņainas. Bez nokrišņiem. Dažviet Latvijā bija izveidojusies migla.
Trešdien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudzviet. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi, trešdienas pievakarē sāks līt. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +14 grādiem, pie jūras - līdz +10 grādiem. Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena atzars, bet no dienvidrietumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +10 grādiem Liepājā un Ventspilī līdz +21,8 grādiem Daugavpilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. maijā bija +29..+30 grādi Baltkrievijā un Ukrainā, kā arī vietām Balkānos un Centrāleiropā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -12 grādi kalnos Norvēģijas dienvidu daļā.