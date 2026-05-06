Dienvidkurzemes novadā uzsākti praktiskie darbi latvāņu apkarošanā
Dienvidkurzemes novadā jau aprīļa sākumā sākta Sosnovska latvāņa apkarošana, šogad ar selektīviem herbicīdiem plānojot apstrādāt ap 40 hektāriem prioritārās teritorijās Grobiņas, Durbes, Dunalkas un Gaviezes pagastos. Gaviezes parks kalpos kā monitoringa objekts efektivitātes izvērtēšanai, darbus pabeidzot līdz maija beigām un atgādinot zemes īpašniekiem par pienākumu ierobežot invazīvās sugas izplatību.
Latvāņu apkarošanas praktiskie darbi Dienvidkurzemes novadā uzsākti jau aprīļa sākumā. Šogad plānots apstrādāt aptuveni 40 hektāru no pašvaldības teritorijas, vēsta Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Par prioritārajām teritorijām, kurās veiks latvāņu apstrādi ar herbicīdiem, noteiktas visvairāk invadētās vietas Grobiņas, Durbes, Dunalkas un Gaviezes pagastos.
28. aprīlī veica Gaviezes parka apstrādi ar herbicīdiem. Šī teritorija izvēlēta kā monitoringa objekts, kur Vides nodaļas speciālisti sekos līdzi izmantoto līdzekļu efektivitātei un izvērtēs turpmākos latvāņu ierobežošanas rezultātus.
Latvāņu ierobežošanas darbus veic zemnieku saimniecība “Albrekši”, nodrošinot teritoriju apsekošanu un apstrādi ar selektīvās iedarbības herbicīdiem. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz maija beigām.
Pašvaldība atgādina, ka katram zemes īpašniekam ir pienākums savā īpašumā ierobežot latvāņu izplatību.
