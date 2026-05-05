Liepājā skatlogos atklās laikmetīgās mākslas izstādi “Mierā!”
Piektdien, 29. maijā, plkst. 17.00 Graudu ielas 36/38 skatlogos Liepājā tiks atklāta nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) rīkota laikmetīgās mākslas izstāde “Mierā!”, kas būs apskatāma līdz šī gada 29. jūnijam. Izstādē iekļautie mākslas darbi apcer radošas miera veidošanas prakses, informē "Nodibinājums Liepāja 2027".
“Izstādes nosaukums ietver sevī divējādu, pat pretēju enerģiju. "Mierā!" ir militāra komanda. Tā liek izslieties, sastingt un pārtraukt jebkādu kustību. Apstāšanās pirms “bezdibeņa”. Šajā gadījumā miers nav kaut kas, kas atnāk pats no sevis; tas ir gribas akts. Kā manifests: “Es izvēlos mieru, neskatoties uz visu haosu!”. Lai saglabātu iekšējo mieru laikā, kad sociālais un politiskais troksnis šķiet nekontrolējams, svarīga ir robežu novilkšana starp ārējo un iekšējo telpu,” par izstādes pamatideju stāsta kuratore Ieva Rubeze.
Izstādei mākslinieks Pēteris Rubezis radījis jaundarbu “Dūmi Kāpās” (2026) – arhitektonisku instalāciju, kas atklāj vidi radošiem atklājumiem un aicina skatītāju raudzīties uz mākslu nevis kā izklaidi, bet kā iespēju nonākt saskaņā ar savām domām. Savukārt mākslinieces un mūziķes Vitas Liepiņas darbi “Bez darba rokas meklē nedarbus” (2025) un “Batika” (2024) balstīti tamborēšanas praksē, izmantojot tās ritmisko un ciklisko dabu kā līdzekli domu nomierināšanai.
Izstāde ir daļa no “CreArt Radošā Eiropa” starptautiskās mākslas akcijas, kuras laikā maija mēnesī arī citās Eiropas pilsētās norisinās dažādi laikmetīgās mākslas notikumi neierastās vietās. “CreArt” ir 13 Eiropas pilsētu sadarbības tīkls, kas jau 15 gadus atbalsta laikmetīgo mākslu un māksliniekus.