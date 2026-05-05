Meitene skrien Ziedoņdārzā.
Runā Rīga
Šodien 08:05
Rīgas apkaimēs sāksies bezmaksas sporta nodarbības
Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā notiks līdz 31. augustam dažādās pilsētas vietās.
Bezmaksas treniņi notiks Torņkalnā, Āgenskalnā, Iļģuciemā, Daugavgrīvā, Grīziņkalnā, centrā, Imantā, Zolitūdē, Mežciemā, Juglā, Ķengaragā, Pļavniekos, Ziepniekkalnā, Latgales apkaimē, Mangaļsalā, Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Teikā, Purvciemā.