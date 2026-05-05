Rīgas apkaimēs sāksies bezmaksas sporta nodarbības
Foto: Zane Bitere/LETA
Meitene skrien Ziedoņdārzā.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas apkaimēs no šodienas līdz vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā notiks līdz 31. augustam dažādās pilsētas vietās.

Bezmaksas treniņi notiks Torņkalnā, Āgenskalnā, Iļģuciemā, Daugavgrīvā, Grīziņkalnā, centrā, Imantā, Zolitūdē, Mežciemā, Juglā, Ķengaragā, Pļavniekos, Ziepniekkalnā, Latgales apkaimē, Mangaļsalā, Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Teikā, Purvciemā.

