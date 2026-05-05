Šodien 07:03
Otrdien būs lielākoties saulains laiks
Otrdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļu vējā.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes - līdz +11..+14 grādiem.
Rīgā gaidāma pārsvarā saulaina diena, bez nokrišņiem. Lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +19 grādus, vēsāk būs jūras tuvumā.
Eiropas lielākajā daļā ir pazemināts atmosfēras spiediens, Latvijā tas ir 1007-1009 hektopaskāli jūras līmenī.