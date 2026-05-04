Sabiedrība

VIDEO: ASV vēstniece Ardžirosa latviski sveic latviešus 4. maija svētkos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

ASV vēstniece Latvijā Melisa Ardžirosa latviski sveikusi Latviju valsts Neatkarības atjaunošanas dienā.

VIDEO: ASV vēstniece Ardžirosa latviski sveic latv...

"Apsveicu Latviju!" paudusi vēstniece, noliekot ziedus pie Brīvības pieminekļa. Tikmēr ASV vēstniecība Latvijā norāda, ka vēstniece Ardžirosa 4. maijā godināja latviešu drosmi un apņēmību, atgūstot savu brīvību, demokrātiju un pašnoteikšanos. "Šīs vērtības ir ilgstošās ASV un Latvijas partnerības centrā," norāda ASV vēstniecība.

Jau ziņots, ka 20. februārī Rīgas pilī tika akreditēta jaunā ASV vēstniece Latvijā Melisa Ardžirosa. Stājoties amatā Ardžirosa norādīja, ka viena no viņas prioritātēm amatā būs abu valstu ciešā sadarbība NATO. Ardžirosa uzsvēra, ka viņai ir liels gods sākt darbu kā ASV vēstniecei Latvijā. Tiekoties ar Rinkēviču, viņa esot apstiprinājusi vēstījumu par to, ka ir gods strādāt valstī, kas ar ASV dala apņemšanos cīnīties par brīvību. 

Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces akreditācijas ceremonija.

Rīgas pilī svinīgā ceremonijā akreditēta ASV vēstniece Melisa Ardžirosa

Jaunās ASV vēstnieces Latvijā Melisas Ardžirosas viena no prioritātēm amatā būs abu valstu ciešā sadarbība NATO. Ardžirosa šodien Rīgas pilī ...

Tēmas

ASVNATOLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienaLatvija

Citi šobrīd lasa