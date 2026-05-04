VIDEO: ASV vēstniece Ardžirosa latviski sveic latviešus 4. maija svētkos
ASV vēstniece Latvijā Melisa Ardžirosa latviski sveikusi Latviju valsts Neatkarības atjaunošanas dienā.
"Apsveicu Latviju!" paudusi vēstniece, noliekot ziedus pie Brīvības pieminekļa. Tikmēr ASV vēstniecība Latvijā norāda, ka vēstniece Ardžirosa 4. maijā godināja latviešu drosmi un apņēmību, atgūstot savu brīvību, demokrātiju un pašnoteikšanos. "Šīs vērtības ir ilgstošās ASV un Latvijas partnerības centrā," norāda ASV vēstniecība.
Jau ziņots, ka 20. februārī Rīgas pilī tika akreditēta jaunā ASV vēstniece Latvijā Melisa Ardžirosa. Stājoties amatā Ardžirosa norādīja, ka viena no viņas prioritātēm amatā būs abu valstu ciešā sadarbība NATO. Ardžirosa uzsvēra, ka viņai ir liels gods sākt darbu kā ASV vēstniecei Latvijā. Tiekoties ar Rinkēviču, viņa esot apstiprinājusi vēstījumu par to, ka ir gods strādāt valstī, kas ar ASV dala apņemšanos cīnīties par brīvību.
