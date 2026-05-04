FOTO: Latvija svin! Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa

Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36.gadadienā
Atzīmējot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, šodien pie Brīvības pieminekļa norisinās svinīgie ziedu nolikšanas pasākumi, tostarp tradicionālās kompozīcijas "Ziedu Latvija" veidošana un tautastērpu gājiena noslēgums.
Jau no plkst.10.00 rītā līdz pat otrdienas vakaram ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas "Ziedu Latvija" veidošanā. Ziedus novietojot pie pieminekļa, kopīgi tiek veidota ziedoša valsts karte, kas simbolizē sabiedrības vienotību un savstarpēju cieņu.
Priekšpusdienā, plkst.10.30, pie Brīvības pieminekļa notika oficiālā valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija.
Savukārt pēcpusdienā, plkst.14.30, ar svinīgu ziedu nolikšanu un kopīgu dziesmas "Daugav' abas malas" dziedāšanu pie Brīvības pieminekļa noslēgsies tradicionālais tautastērpu gājiens, kura sākums paredzēts plkst.14.10 Rātslaukumā.
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka paralēli svinīgajai ziedu nolikšanai šodien Rīgā norisinās arī plaša kultūras un izklaides programma, tostarp koncerti Vērmanes dārzā, Rātslaukumā un dažādās pilsētas apkaimēs.