Šodien 10:42
Plašs ugunsgrēks Talsos: liesmas skārušas mājas otro stāvu, bēniņus un jumtu
Sestdien Talsos dedzis dzīvojamās mājas otrais stāvs 50 kvadrātmetru platībā, bēniņi 190 kvadrātmetru platībā un jumts 100 kvadrātmetru platībā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums uz Dārza ielu Talsos saņemts sestdien plkst. 6.33. Paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts plkst. 10.30.
Ādažu novadā sestdien degusi meža zemsedze 100 hektāru platībā. Izsaukums saņemts plkst. 12.43, bet plkst. 20.26 ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā noslēdzās. Savukārt Valkas novadā dedzis mežs 2,07 hektāru platībā, bet Balvu novada Lazdukalna pagastā degusi kūla vairāk nekā 14 hektāru platībā.
Aizvadītajā diennaktī no sestdienas plkst. 6.30 līdz svētdienas plkst. 6.30 VUGD saņēma 99 izsaukumus - 62 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 32 bija kūlas ugunsgrēki un astoņi meža ugunsgrēki, 15 uz glābšanas darbiem, bet 22 izsaukumi bija maldinājumi.