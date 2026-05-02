Brīvdienas turpināsies ar siltu, bet mākoņaināku laiku
Svētdien brīvdienas Latvijā turpināsies ar siltu, bet mākoņaināku laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz svētdienu laiks būs lielākoties skaidrs un sauss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +10 grādiem.
Rīgā naktī gaidāms skaidrs laiks bez nokrišņiem. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, un gaiss atdzisīs līdz +8, +10 grādiem.
Dienā debesis daudzviet aizklās mākoņi, tomēr brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos, gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni.
Gaiss iesils līdz pat +20, +24 grādiem, tomēr daudzviet piekrastē būs vēsāk un gaisa temperatūra nepārsniegs +12, +18 grādus.
Arī galvaspilsētā dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +24 grādiem, bet pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem aukstāks.
Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.