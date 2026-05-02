Sabiedrība
Šodien 08:13
Sestdien daudzviet Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies augstāk par +20 grādiem
Sestdiena Latvijā priecēs ar vasarīgiem laika apstākļiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Sestdiena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz +18, +23 grādiem, vienīgi piekrastē, kur vējš pūtīs no ūdens puses, diena būs mazliet vēsāka.
Arī Rīgā sestdiena aizritēs ar skaidru un sausu laiku. Termometra stabiņš pakāpsies līdz pat +21, +23 grādu atzīmei. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.