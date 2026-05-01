Viss beidzies laimīgi! Daugavpilī cietokšņa apkārtnē vairākas stundas meklēta astoņus gadus veca meitene
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Daugavpils cietoksnis.
Sabiedrība
Papildināts:Šodien 00:37

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Daugavpilī piektdienas vakarā vairākas stundas tika meklēta astoņus gadus veca Nataļja, kura pēdējo reizi redzēta 1. maijā ap plkst. 20 Imperatora ielā 5, Cietokšņa rajonā.

Kā portālu Jauns.lv informēja policijā, neilgi pēc pusnakts meitene tika atrasta. 

Valsts policija meklēšanas darbiem piesaistīja plašus spēkus, tostarp kinologu, pašvaldības policiju, tika izmantots arī bezpilota gaisa kuģis. Tāpat par meitenes meklēšanu tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums Daugavpils apkārtnē. 

Tēmas

DaugavpilsBezvēsts pazudušieLatgaleValsts policija

Citi šobrīd lasa