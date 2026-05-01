Viss beidzies laimīgi! Daugavpilī cietokšņa apkārtnē vairākas stundas meklēta astoņus gadus veca meitene
Daugavpilī piektdienas vakarā vairākas stundas tika meklēta astoņus gadus veca Nataļja, kura pēdējo reizi redzēta 1. maijā ap plkst. 20 Imperatora ielā 5, Cietokšņa rajonā.
Kā portālu Jauns.lv informēja policijā, neilgi pēc pusnakts meitene tika atrasta.
Valsts policija meklēšanas darbiem piesaistīja plašus spēkus, tostarp kinologu, pašvaldības policiju, tika izmantots arī bezpilota gaisa kuģis. Tāpat par meitenes meklēšanu tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums Daugavpils apkārtnē.