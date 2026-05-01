Vakar 23:33
Rīgā deg atkritumu pārstrādes centrs, iedzīvotājus aicina aizvērt logus
Rīgā "CleanR" Atkritumu pārstrādes centrā “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, izcēlies ugunsgrēks, liecina publiskotā informācija sociālajos tīklos.
Par notikušo vietnē “Facebook” vēsta Rīgas domes deputāts, apvienības “Jaunlatvieši” dibinātājs un valdes loceklis Artūrs Klēbahs, aicinot iedzīvotājus ievērot piesardzību.
“Uzmanību! Aizverat logus. Esiet modri. Sekojiet līdzi jaunumiem. Ja parādās aizdomīgas smakas, ziņojiet dienestiem,” raksta Klēbahs, pievienojot arī video no notikuma vietas.
"Pulksten 23.26 dūmi virzās perpendikulāri Getliņu ielai - Šķirotavas un Ķengaraga virzienā", informē deputāts.
Pašlaik plašāka informācija par ugunsgrēka apmēriem un iespējamajiem cietušajiem nav pieejama.