Saeimas deputāte Maija Armaņeva.
Vakar 23:30
Apprecējusies Saeimas deputāte Maija Armaņeva
Apprecējusies Saeimas deputāte Maija Armaņeva (LPV), par šo notikumu politiķe pavēstījusi sociālajos tīklos, daloties arī ar kāzu fotogrāfijām.
"Turpmāk mēs 1. maiju svinēsim par godu mums!” raksta Armaņeva.
Viņa arī pateikusies ģimenei un radiem par kopā būšanu īpašajā dienā. “Paldies mūsu ģimenei un radiem, kuri šo dienu svinēja kopā ar mums, un pat bildēja un filmēja, tādēļ mūsu foto un video ir no dzīves – viss kā es gribēju!” norāda deputāte.
Maija Armaņeva, kura pārstāv partiju "Latvija pirmajā vietā", apprecējās ar Māri Mežalu.
Maija kļuva par Saeimas deputāti pēc partijas "Latvija pirmajā vietā" līdera Aināra Šlesera ievēlēšanas Rīgas domē. Armaņeva ieņēma Šlesera vietu Saeimā.