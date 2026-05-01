Ministru prezidentes parlamentārā sekretāre Karina Ploka.
Šodien 22:34
Pērn palielinājušies Siliņas parlamentārās sekretāres Plokas kopējie ienākumi
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) parlamentārās sekretāres Karinas Plokas kopējie ieņēmumi pērn bija 97 135 eiro, kas ir par 5,6% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Amatpersonas alga Siliņas parlamentārās sekretāres amatā pagājušajā gadā bija 66 490 eiro. Ploka šajā amatā stājās 2025. gada 12. martā. Pirms tam viņa bija Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre.
Tāpat Ploka deklarējusi 6000 un 5400 eiro ienākumus no saimnieciskās darbības, kas gūti no divām privātpersonām.
Plokas īpašumā ir trīs dzīvokļi un vēl viens nekustamais īpašums Rīgā, kā arī dzīvoklis Liepājā. Viņas lietošanā ir vēl viens dzīvoklis Rīgā. Ploka deklarējusi arī sev piederošu 2019. gadā ražotu automašīnu "VW Tiguan".
Siliņas parlamentārās sekretāres bezskaidras naudas uzkrājumi pagājušajā gadā bija 34 135 eiro.