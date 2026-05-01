112
Šodien 20:30
VIDEO: Jaunmārupē apgāzies auto ar sešiem cilvēkiem, tostarp bērniem
Šodien Jaunmārupē, Mazcenu ielā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā apgāzies vieglais automobilis, sociālajos tīklos vēsta "Sadursme".
Pēc sākotnējās informācijas, SUV tipa transportlīdzeklis lielā ātrumā iebraucis līkumā, zaudējis stabilitāti un apgāzies. Automobilī atradušies seši cilvēki, tostarp arī mazi bērni.
Uz notikuma vietu operatīvi ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju negadījumā cietusi viena no pasažierēm. Par pārējo iesaistīto personu veselības stāvokli pagaidām plašāka informācija nav sniegta.
Notikušā apstākļi tiek skaidroti.