VIDEO: Jaunmārupē apgāzies auto ar sešiem cilvēkiem, tostarp bērniem
Foto: ekrānuzņēmums no video
Jaunmārupē apgāzies auto ar sešiem cilvēkiem, tostarp bērniem.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šodien Jaunmārupē, Mazcenu ielā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā apgāzies vieglais automobilis, sociālajos tīklos vēsta "Sadursme".

Pēc sākotnējās informācijas, SUV tipa transportlīdzeklis lielā ātrumā iebraucis līkumā, zaudējis stabilitāti un apgāzies. Automobilī atradušies seši cilvēki, tostarp arī mazi bērni.

Uz notikuma vietu operatīvi ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju negadījumā cietusi viena no pasažierēm. Par pārējo iesaistīto personu veselības stāvokli pagaidām plašāka informācija nav sniegta.

Notikušā apstākļi tiek skaidroti.

Tēmas

SadursmeVUGDValsts ugundzēsības un glābšanas dienestsNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Citi šobrīd lasa