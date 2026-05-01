Magnolijas Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā.
Sabiedrība
Šodien 16:10
Pirmo reizi šajā gadā gaisa temperatūra Latvijā pakāpusies virs +20 grādiem
Piektdien pirmo reizi kopš septembra gaisa temperatūra vietām Latvijā paaugstinājusies virs +20 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
+20 grādu robeža pārsniegta vietām Kurzemē un Zemgales rietumos.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra bija no +9,5 grādiem Ventspils ostā līdz +19,6 grādiem Saldū un +20,9 grādiem Stendē.
Jau ziņots, ka brīvdienu turpinājumā gaiss kļūs vēl siltāks un termometra stabiņš var pakāpties līdz +25 grādiem. Vējam pūšot no jūras, krietni zemāka gaisa temperatūra saglabāsies piekrastē.
Mediķi atgādina, ka jāievēro piesardzība, uzturoties saulē. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.