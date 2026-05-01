Sakuras Uzvaras parkā.
Šodien 15:10
Sestdiena priecēs ar vasarīgiem laika apstākļiem
Sestdiena Latvijā priecēs ar vasarīgiem laika apstākļiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Sestdienas naktī mākoņu debesīs būs pavisam maz, arī lietus nav gaidāms. Pūšot lēnam vējam naktī un no rīta vietām valsts austrumos sabiezēs migla.
Gaiss atdzisīs līdz +2, +7 grādiem.
Arī Rīgā nakts būs sausa un ar nelielu mākoņu daudzumu. Pūtīs lēns vējš, bet gaiss atdzisīs līdz +5, +7 grādiem.
Sestdiena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz +18, +23 grādiem, vienīgi piekrastē, kur vējš pūtīs no ūdens puses, diena būs mazliet vēsāka.
Rīgā sestdiena aizritēs ar skaidru un sausu laiku. Termometra stabiņš pakāpsies līdz pat +21, +23 grādu atzīmei.
Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.