Vietām Rīgā veidojas lielāki sastrēgumi
Foto: Edijs Pālens/LETA
Ilustratīvs attēls.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Vairākos Rīgas ielu posmos piektdien ap pusdienlaiku veidojās sastrēgumi, pilsētniekiem uz brīvdienu laiku cenšoties pamest galvaspilsētu, lai vasarīgos laika apstākļus baudītu laukos.

Atsevišķu ielu posmu izbraukšanai piektdienas priekšpusdienā bija vajadzīgs par piecām un vairāk minūtēm ilgāks laiks nekā ikdienā, liecina "BalticMaps" satiksmes informācija. Lielākie sastrēgumi vērojami virzienā uz Vidzemi, kur turklāt "korķī" nāksies pastāvēt, arī mēģinot no Vidzemes šosejas nokļūt uz Tallinas šosejas.

Sastrēgumi izveidojušies arī Zolitūdes ielā posmā no Rostokas ielas līdz Jūrmalas gatvei, Lubānas ielā posmā no Meirānu ielas līdz Saharova ielai, kā arī Ziepniekkalna ielā posmā no Jāņa Čakstes gatves līdz Bauskas ielai.
Pēdējā darba dienā pirms garākām brīvdienām Rīgā sastrēgumi veidojas gandrīz vienmēr, iedzīvotājiem steidzot izbraukt no galvaspilsētas.

