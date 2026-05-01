Samazinājies bijušā Jelgavas mēra Rāviņa atalgojums domē
Bijušā Jelgavas mēra Andra Rāviņa (ZZS) atalgojums domē, domes priekšsēdētāja amatu zaudējot, pērn samazinājies par 18%, liecina amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Gada pirmajā pusē Rāviņš bija pilsētas mērs, bet vasarā, pēc pašvaldību vēlēšanām, amatu zaudēja. Par darbu domē viņš pērn saņēma 42 849 eiro algu, bet vēl pirms gada viņa atalgojums pašvaldībā bija 52 372 eiro. Līdz ar to viņa atalgojuma samazinājums domē ir 18%.
No pašvaldības pagājušajā gadā politiķis saņēmis vēl 500 eiro, kas deklarēti kā "citi ienākumi". Ievērojama politiķa ienākumu daļa bija pensija - 35 563 eiro, bet ienākumi no saimnieciskās darbības Jelgavas novada Sesavas pagasta zemnieku saimniecībā "Rudeņi" 2025. gadā veidoja 12 967 eiro. Vēl gandrīz 412 eiro saņemti no bankas kā procenti.
Ilggadējā politiķa īpašumā pērn bija deklarēts dzīvoklis Jelgavā, kā arī īpašumi Sesavas pagastā.
Tāpat Rāviņa deklarācijā jau ilgus gadus uzrādās 1991. gada izlaiduma automašīna "VAZ 2105" un kravas furgons "UAZ 452", kas ražots 1984. gadā.
Jelgavas domes deputātam pērn bijuši arī uzkrājumi - 73 657 eiro bankā un 4000 eiro skaidrā naudā.