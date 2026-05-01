VUGD nakts laikā dodas uz mežu palīgā cilvēkam
Aizvadītajā diennaktī Augšdaugavas novada Tabores pagastā izglābts mežā apmaldījies cilvēks, kurš tika atrasts un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), ap plkst. 23 saņemts izsaukums uz Tabores pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Sazinoties ar apmaldījušos cilvēku pa mobilo telefonu un pārmeklējot mežu, cilvēks tika atrasts un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Meklēšana ilga aptuveni stundu.
Vakar ap plkst. 13 saņemts izsaukums uz Grūdupu ielu Mārupē, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega siena un starpstāvu pārsegums 20 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 44 izsaukumus - 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem pieci bija kūlas ugunsgrēki un viens meža ugunsgrēks, 19 izsaukumi saņemti uz glābšanas darbiem, bet vēl deviņi izsaukumi bija maldinājumi.