Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvo Ināras Sluckas iestudējums "Intīmās dzīves" - izsmalcināta komēdija, kas veltīta precētu pāru privātajai teritorijai. FOTO
Latvijas Nacionālajā teātrī ceturtdien pirmizrādi piedzīvoja režisores Ināras Sluckas iestudējums "Intīmās dzīves".
Uz Nacionālā teātra lielās skatuves skatāma britu dramaturga Noela Kovarda luga "Intīmās dzīves". Teātrī norāda, ka britu kultūrā Kovarda nozīme ir tik būtiska, ka tūkstošgades mijā viņš atzīts par nozīmīgāko teātra cilvēku aiz dramaturga Viljama Šekspīra. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Kovards kļuva par pirmo dzīvo autoru, kura darbus iestudē Lielbritānijas Nacionālais teātris.
Luga "Intīmās dzīves" ir viena no izsmalcinātākajām komēdijām, kas veltītas precētu pāru privātajai teritorijai. Nacionālā teātra jauniestudējumam dots komiskas melodrāmas žanrs.
Jaundarba centrā ir Eliots un Amanda, kuri reiz bijuši precējušies un tagad pavada medusmēnesi ar jaunajiem dzīvesbiedriem. Sagadīšanās rezultātā viņi nonāk vienā un tajā pašā viesnīcā Franču Rivjērā. Abi nejauši satiekas un izvēlas aizbēgt, bet jaunā apņemšanās visu sākt no vietas, kurā laulība reiz bija beigusies, sagādā ne vienu vien pārbaudījumu.
Iestudējuma radošo komandu veido režisore Slucka, scenogrāfe Marija Ulmane, kostīmu māksliniece Kristīne Abika, tulkotājs Jānis Elsbergs, muzikālā noformējuma autors Indriķis Veitners un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Lomas atveidos Evija Krūze, Līga Zeļģe, Ivars Kļavinskis un Ainārs Ančevskis.