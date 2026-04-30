CVK brīdina par iespējamām atkāpēm no Saeimas vēlēšanu sarakstu iesniegšanas plāna
Šogad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir iespējamas atkāpes no iepriekš izstrādātajiem plāniem saistībā ar vēlēšanu sarakstu iesniegšanu, šodien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē brīdināja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Izmaiņas neskars pašu sarakstu iesniegšanu, kas plānota no 20. jūnija līdz 5. jūlijam.
Kā skaidroja Zviedris, iepriekšējo vēlēšanu labā prakse paredzēja, ka mēnesi iepriekš partijām bija iespēja sagatavoties sarakstu iesniegšanai un iepazīties ar procesu, kā tas notiks. Sākotnēji bija plānots, ka Saeimas vēlēšanām tiks sagatavota sistēma, kas tiks savienota ar dažādu valsts institūciju informācijas sistēmām, piemēram, ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sistēmu. Ja tas būtu izdarīts, saraksta gatavošanā pietiktu "nospiest pogu" un tiktu ielasīta nepieciešamā informācija par deputātu kandidātiem.
Ņemot vērā, ka tika mainīts programmas izstrādātājs un plānotā sistēma nav gatava, paredzēts nodrošināt kārtību, kāda bija 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurās deputātu kandidātu sarakstus iesniegs kā tabulas, dati tiks tiks pārbaudīti un tad lejuplādēti.
Ņemot vērā iepriekšējo praksi, no 20. maija būtu nepieciešams nodrošināt iespēju partijām iepazīties ar principiem, kā notiks kandidātu sarakstu iesniegšana. Iespējams, varētu būt laika nobīdes šīs prakses ievērošanā, pieļāva Zviedris.
Kā ziņots, Ministru kabinets krīzes vadības sēdē otrdien nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), SIA "Tet" un "Latvijas valsts meži" (LVM).
VARAM ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies" un tā vietā rosināja nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi LMT, "Tet" un LVM. Kā uzsvēra VARAM, šie uzņēmumi izvēlēti, jo to pārvaldībā ir iesaistīta valsts un tie ir īstenojuši nozīmīgus informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektus gan Latvijā, gan ārpus tās. Uzņēmumos darbojas augsti kvalificēti speciālisti, tostarp speciālisti ar atbilstošiem drošības sertifikātiem, kas ir kritiski nepieciešami vēlēšanu sistēmas izstrādē, norāda VARAM.
Plānots, ka LMT izstrādās Vēlēšanu platformas vēlēšanu informācijas sistēmas pilnveidojumus. VARAM skaidro, ka šie uzlabojumi atvieglos vēlēšanu iecirkņu darbu, tostarp uzlabos rezultātu apkopošanu, tādējādi saīsinot rezultātu apkopošanas un publiskošanas laiku.
Savukārt "Tet" iesaistīsies Vēlēšanu platformas moduļu nepieciešamo pielāgojumu izstrādē, nodrošinot Vēlēšanu platformas auditu veikšanu.
Tikmēr LVM veiks Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra moduļa papildinājumu izstrādi un nodrošinās tiešsaistes vēlētāju