IZM brīdina: līdz 2040. gadam jauniešu skaits Latvijā vidējās izglītības sistēmā varētu sarukt uz pusi
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēses liecina, ka līdz 2040. gadam jauniešu skaits Latvijā vidējās izglītības sistēmā varētu sarukt teju uz pusi, ziņo "Latvijas Televīzija" (LTV).
Aizvadītajā gadā vidējās izglītības sistēmā mācījās apmēram 221,2 tūkstoši jauniešu, savukārt šajā mācību gadā – 218 tūkstoši. Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas prognozes, jauniešu skaits turpinās samazināties, un 2030. gadā tas varētu sasniegt 201 tūkstoti, bet 2040. gadā Latvijas skolās varētu mācīsies vien 123,7 tūkstoši jauniešu.
Gan uzņēmēji, gan izglītības nozarē strādājošie norāda, ka situācija ir dramatiska un brīdina, ka tā nākotnē tieši atsauksies uz darba tirgu, jo valstī trūks kvalificētu speciālistu. Tikmēr IZM uzsver, ka risinājumi situācijai jāmeklē jau tagad.
"Skaidrs, ka esošais izglītības iestāžu tīkls nav pielāgots prognozētajam demogrāfiskajam kritumam, un tas attiecas ne tikai uz profesionālo izglītību. Tāpēc gan reģionālā, gan nacionālā līmenī ir jādomā par kopējo izglītības ekosistēmu – lai tā būtu pēc iespējas elastīga un nodrošinātu visus nepieciešamos atbalsta pasākumus," norāda IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktors Ingus Zitmanis. Precīzāki plāni par to, kas tieši un kā tiks reformēts, šobrīd gan netiek atklāti.