Daugavpilī pēc maija svētkiem noslēgs apkures sezonu
Daugavpilī pēc maija svētkiem, 5. maijā, plānots noslēgt apkures sezonu, informē pašvaldība.
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (DDzKSU) un AS "Daugavpils siltumtīkli" informē, ka 5. maijā pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām tiks atslēgta apkure. Lēmums pieņemts, ņemot vērā meteorologu prognozes par gaidāmo gaisa temperatūras paaugstināšanos.
Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai viņu mājās apkuri atslēgtu vēlāk, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgs lēmums kopsapulcē un pilnvarotajai personai vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai rakstiski jāpaziņo par to DDzKSU.
Uzņēmumos norāda, ka šī apkures sezona bija īpaši izaicinoša, jo ziemā ilgstoši bija zema gaisa temperatūra. Tomēr, neraugoties uz aukstumu, siltumenerģijas tarifs Daugavpilī saglabājās viens no zemākajiem visā valstī - 66,79 eiro par megavatstundu -, apgalvo pašvaldībā.