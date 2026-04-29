112
Šodien 16:11
VIDEO: Daugavpilī notikusi sadursme starp vieglo automašīnu un tramvaju
Otrdien, 28. aprīlī, pēcpusdienā Daugavpilī, Jaunbūves apkaimē, notika ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrās vieglā automašīna un tramvajs. Pašvaldības policijas videonovērošanas kameras fiksēja šo negadījumu, ļaujot operatīvi novērtēt situāciju un informēt atbildīgos dienestus.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, negadījums noticis autovadītāja neuzmanības dēļ, kad viņš neievēroja satiksmes organizāciju un tramvaja kustības priekšrocības. Pašlaik tiek precizēti negadījuma apstākļi, un iesaistītās institūcijas turpina izvērtēt situāciju.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atkārtoti aicina autovadītājus būt uzmanīgiem uz ceļa, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī pievērst uzmanību ceļa zīmēm un luksoforu signāliem. Droša un pārdomāta rīcība uz ceļa palīdz novērst negadījumus un nodrošina drošību gan autovadītājiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem.