Bīstama izklaide Daugavpilī: divi pārgalvji pilsētas centrā sarīko "pirotehnikas šovu".VIDEO
Sestdienas, 25. aprīļa, vakarā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kameras pilsētas centrā fiksēja divas personas, kuras izmantoja pirotehniskos izstrādājumus, radot apdraudējumu cilvēku drošībai un mantai. Notikuma vietā tika konstatēta drošības prasību neievērošana, tādēļ uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Pārbaudot situāciju, tika secināts, ka pirotehnikas izmantošanas laikā bīstamajā zonā atradās cilvēki, transportlīdzekļi un citu personu manta. Personas nepārliecinājās vai pēc pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas visi šāviņi ir iedarbojušies. Tika konstatēti normatīvo aktu pārkāpumus, tostarp, pirotehnisko izstrādājumu lietošana citu personu īpašumu tuvumā bez to piekrišanas, kas rada risku, ka dzirksteles vai izdedži var nonākt uz šiem īpašumiem, un pirotehnikas izmantošana uz gājēju ietvēm bez pašvaldības atļaujas.
Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai pašvaldības policijas ekipāžai, kas ieradās notikuma vietā un noskaidroja iesaistīto personu identitāti. Administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti pret divām personām, dzimušām 1981. un 1987. gadā, par Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma prasību neievērošanu.
Par šādiem pārkāpumiem fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka pirotehnikas izmantošana ir pieļaujama tikai atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. pants nosaka skaidrus aizliegumus un ierobežojumus, kuru neievērošana var radīt nopietnu apdraudējumu sabiedrības drošībai.