Mātes dienā “Lielajā dzintarā” uzstāsies vokālais kvartets “Faraualla”
Mātes dienas noskaņās 10. maijā plkst. 15.00 Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” Kamerzāles sērijā “Personīgi” uzstāsies vokālais kvartets “Faraualla” no Dienviditālijas, piedāvājot koncertprogrammu, kurā satiekas pasaules dažādās kultūras, cilvēka trauslums, cerība un gaisma.
Koncertā skanēs dziesmas no ansambļa jaunākā albuma “Culla e Tempesta” (“Šūpulis un vētra”), kas runā par dzeju un vardarbību, par prieku un upurēšanos, karu un pretošanos, pasakām un skarbo realitāti.
“Jūra ir šūpulis un vētra. Daba, ko cilvēks ir ievainojis, bet kas nekad nepadodas, ir šūpulis un vētra. Bērni – īstie šī drūmā laikmeta upuri, kas cieš, nesaprotot, kāpēc, bet tomēr nenogurstoši meklē dzīves prieku – arī ir šūpulis un vētra. Mūsu jaunais veikums veltīts dabai un bērniem,” tā pieteikts kvarteta jaunākais albums.
Dziesmās atklāsies nāru atbalsis no jūras dzīlēm, vitāli dievvārdi latīņu mēlē un tarantellas ritmos, šūpuļdziesma un rīkles dziedājumi, puertorikāņu repera Daddy Yankee hits “Gasolina”, itāļu pretošanās kustības dziesma “Bella Ciao” un vēl daudz kas cits aizraujošs, temperamentīgs un valdzinošs.
Dziedātāju Gabriellas Skjavones, Terēzas Vallarellas, Maristellas Skavjones un Loredanas Savīno interpretācijā katrai kompozīcijai ir sava gaisotne, kas apbur un ko balss tiešums un izteiksmes spēks rāda ar neaizmirstamu dzīvīgumu, kas dzimis Itālijas dienvidu novada Apūlijas klēpī.
Raksturīgi “Lielā dzintara” koncertsērijai “Personīgi” – pēc koncerta 2. stāva galerijā klausītājiem būs iespēja tikties ar dziedātājām neformālā gaisotnē, lai aprunātos par viņu radošo ceļu, iedvesmas avotiem un izaicinājumiem.
Vokālais kvartets “Faraualla” dibināts 1995. gadā. Tas apvieno četras mākslinieces, kuras gadiem ilgi pētījušas balsi kā instrumentu, izkopjot īpašu skanējumu, kas balstās polifonijā, improvizācijā un tautasmūzikas saknēs. “Faraualla” regulāri uzstājas Eiropas un pasaules prestižākajos festivālos “MITO Settembre Musica” (Itālija), “Festival Musicale del Mediterraneo” (Itālija), “Rhino Jazz Festival” (Francija), sadarbojas ar ievērojamiem komponistiem un orķestriem. Ansambļa mūzika ir dzirdama arī kino un teātru projektos.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīkla kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un koncertzāles informācijas centrā.