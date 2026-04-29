Skaidrīte Ābrama paziņo, ka nestartēs 15. Saeimas vēlēšanās
“Esmu darījusi interesantākas lietas pirms tam, kur es esmu redzējusi arī rezultātu,” TV24 jaunā raidījuma “Runāsim atklāti” pirmajā priekšvēlēšanu diskusijā par savu lēmumu nestartēt 15. Saeimas vēlēšanās paziņoja Skaidrīte Ābrama – 14.Saeimas deputāte (frakcijām nepiederoša), konkurences tiesību eksperte, bijusī Konkurences padomes priekšsēdētāja.
Deputāte atzina, ka četri gadi deputāta amatā bijuši vērtīgi, taču: “Paskatījos šos četrus gadus, jā, pieredze interesanta, bet tālāk es neturpināšu.” Viens no viņas sarunbiedriem raidījumā – “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce – izteica nožēlu, ka Ābrama vairs nebūs Saeimā, taču tas esot katra cilvēka individuāls lēmums. Savukārt 14.Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA) optimistiski piebilda, ka varbūt Skaidrīte Ābrama vēl pārdomās.
Ābrama par 14.Saeimas deputāti kļuva 2022.gadā, kandidējot no partijas “Progresīvie”. Pēc ievēlēšanas par deputāti oktobrī viņa kļuva par partijas biedri, bet 2025.gada vasarā izstājās no “Progresīvo” Saeimas frakcijas, kā vienu no iemesliem minot uzskatu atsķirības.
Jau ziņots, ka no 28.aprīļa TV24 skatāms jauns diskusiju raidījums “Runāsim atklāti”, kurā līdz pat rudenim, 15. Saeimas vēlēšanām, diskusijas vadītājs Armands Puče no politiķiem prasīs atbildes, skaidrojumus un risinājumus par dažādām aktualitātēm, kas satrauc Latvijas iedzīvotājus. Atbildētāji – šobrīd jau pie varas esošie Saeimas deputāti un ministri un arī tie, kuri vēl tikai pošas uz Saeimu. Cikla pirmajā raidījumā piedalījās Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers (LPV), 14.Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama (frakcijām nepiederoša), “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce un 14.Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA).