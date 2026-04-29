Sabiedrība
Šodien 07:05
Trešdien Latvijā saglabāsies vēss un pārsvarā mākoņains laiks
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par +6..+10 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka piekrastē. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, laiks saglabāsies sauss. Lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš kļūs mērens, gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1027 hektopaskāli jūras līmenī.