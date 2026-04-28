Aizsaulē devusies māksliniece, Latvijas Radošo savienību valdes priekšsēdētāja Inga Brūvere
Otrdien 63 gadu vecumā mirusi māksliniece un kuratore Inga Brūvere, sociālajos medijos vēsta Rīgas Fotogrāfijas biennāles pārstāvji.
Rīgas Fotogrāfijas biennāles pārstāvji norāda, ka Brūvere bija biennāles sirds un Latvijas Radošo savienību padomes vadītāja, nenogurstoša Latvijas radošo nozaru balss un virzītājspēks.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Brūvere beigusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu. Pagājušā gadsimta 90. gados Brūveres glezniecību raksturoja minimālistiska, plastiska forma, ko 2000. gados nomainīja analītiska un konceptuāla pieeja.
Kopš 2001. gada Brūvere pievērsās kuratores darbam un vairāku gadu laikā īstenoja dažādus projektus un izstādes Latvijā un ārvalstīs. Brūvere bija idejas autore un viena no festivāla "Rīgas Fotomēnesis" dibinātājiem, kā arī pirmā "Rīgas Fotomēneša 2014" vadītāja. 2015. gadā Brūvere bija viena no Rīgas Fotogrāfijas biennāles dibinātājām un vadītāja.