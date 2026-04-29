Novadu ziņas
Šodien 12:45
Slēgs autotransporta kustību pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Kalvene - Ilmāja
Dzelzceļa remontdarbu dēļ no 13. maija plkst. 7.00 līdz 15. maija plkst. 20.00 autotransportam būs slēgta pārbrauktuve Nr. 731 Kalvene–Ilmāja uz valsts galvenā autoceļa A9. Autovadītāji aicināti savlaicīgi plānot maršrutus un izmantot apbraucamos ceļus.
Saistībā ar plānotajiem dzelzceļa remontdarbiem no šā gada 13. maija plkst. 7.00 līdz 15. maija plkst. 20.00 autotransporta kustībai būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Nr. 731 Kalvene - Ilmāja.
Minētā pārbrauktuve atrodas dzelzceļa posmā Kalvene–Ilmāja (km 181,608), Krusātā, Kalvenes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, uz valsts galvenā autoceļa A9 (Rīga (Skulte)–Liepāja).
Pārbrauktuves atrašanās vieta (pēc Google Maps): GPS koordinātas 56.594343, 21.635501.
Aicinām autovadītājus savlaicīgi plānot braucienu maršrutus un izmantot alternatīvus apbraucamos ceļus.
VAS “Latvijas dzelzceļš” atvainojas par sagādātajām neērtībām.