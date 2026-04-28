Cīņa ar bedrēm Rīgas ielās rit pilnā sparā. Kādi panākumi?
Rīgā turpinās aktīvs darbs pie ielu seguma defektu novēršanas. Kā informē galvaspilsētas pašvaldība, līdz ar siltāka laika iestāšanos bedru remonts arvien biežāk tiek veikts pilnā apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju.
Jau kopš marta vidus remontdarbos galvenokārt izmanto karsto asfaltbetonu, nodrošinot ilgtspējīgāku ielu seguma atjaunošanu. Martā Rīgas ielās likvidēti 1940 m² bojātā seguma, savukārt aprīlī – jau 5100 m². Tādējādi šajā pavasarī bedru remonts veikts vairāk nekā 7000 m² platībā.
Mēneša sākumā, kad laikapstākļi vēl nebija piemēroti pilnvērtīgai darbu veikšanai, bedru remonts tika veikts pēc nepilnās tehnoloģijas, savukārt, iestājoties pastāvīgi siltākiem laikapstākļiem, darbi tiek veikti pēc pilnās tehnoloģijas – bojātais segums tiek izfrēzēts vai izzāģēts un sagatavotā zona tiek aizpildīta ar karsto asfaltbetonu.
Ziemas sezonā satiksmei bīstamās bedres tika operatīvi likvidētas, izmantojot auksto asfaltbetona maisījumu, kas ļauj veikt remontdarbus arī zemās temperatūrās un mainīgos laikapstākļos.
Arī iepriekšējā sezonā Rīgas ielās tika veikts apjomīgs bedru remonts – ziemas periodā satiksmei bīstamās bedres tika likvidētas vairāk nekā 22 tūkstošu kvadrātmetru platībā, pakāpeniski pārejot uz plašākiem seguma atjaunošanas darbiem pavasarī. Pašvaldība uzsver, ka turpina sekot līdzi ielu seguma tehniskajam stāvoklim un nepieciešamības gadījumā veic remontdarbus, prioritāri novēršot satiksmei bīstamās vietas.