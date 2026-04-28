Šodien 09:57
VIDEO: skumji notikumi Ķeguma Krusta kalnā - izdemolēta svētā vieta
Ķeguma Krusta kalns ir piedzīvojis skumju notikumu – sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzams, ka šī svētā vieta ir izdemolēta.
Kā norāda video autore, Krusta kalns ir iznīcināts – ar kājām izspārdīti objekti, apzināti salauzti svečturi un sabojāti krēsli.
Krusta kalns atrodas Ķegumā, un ir kļuvis par nozīmīgu svētceļnieku vietu.
Krusta kalns tika izveidots 1997. gada 20. jūnijā pēc vietējās iedzīvotājas Brokānes ierosinājuma. Kopš tā laika kalns ir piepildījies ar dažādām mazākām un lielākām krusta zīmēm, kuras atnesuši svētceļnieki no visas pasaules. Šī vieta ir kļuvusi par senču svētvietu, kuru dziednieki uzskata par vietu ar īpašu enerģētisku starojumu.