Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Keriju Gabrielu Balzeri.
Šodien 20:15
Policija meklē Keriju Gabrielu Balzeri, kura pazudusi pēc tirdzniecības centra apmeklējuma
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2013 gadā dzimušo Keriju Gabrielu Balzeri, kura šī gada 27. aprīlī ap pulksten 15.20 devās prom no tirdzniecības centra “Akropole Alfa” Rīgā, Brīvības gatvē 372 un līdz šim brīdim meitenes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 160 cm, gari, brūnas krāsas mati salikti copē. Bija ģērbusies melnas krāsas platās džinsa auduma biksēs, melnas krāsas virsjakā, baltas krāsas sporta apavos. Līdzi bija melnas krāsas mugursoma ar uzrakstu “Vans”.
Policija aicina aplūkot Kerijas fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
