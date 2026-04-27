Šodien 17:23
Mārupē Gerberu ielas sporta laukumā uzstādīti jauni āra trenažieri
Gerberu ielas sporta laukumā (Gerberu iela 1, Mārupē) uzstādīti trīs āra trenažieri, tādējādi papildināts aprīkojums un paplašinātas iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
Kā vēsta Mārupes pašvaldība, pieejami pievilkšanās stienis, spiešanas guļus trenažieris 45° leņķī, kā arī airēšanas trenažieris sēdus. Visi uzstādīti atbilstoši tehniskajām prasībām un drošības normām, pie aprīkojuma izvietotas lietošanas instrukcijas; aicinām ar tām iepazīties pirms izmantošanas.
Aprīkojums darbojas testa režīmā, lai izvērtētu interesi un pieprasījumu pēc šāda veida āra sporta infrastruktūras. Papildus Tīrainē, BMX sporta parka teritorijā (Lapiņu dambis 19), pieejami 11 āra spēka trenažieri — brīvi pieejami, piemēroti dažādām lietotāju grupām, ar iespēju pielāgot slodzi individuālajām vajadzībām.
