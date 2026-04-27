Ugunsgrēks Daugavgrīvas piecstāvu mājā, cietuši divi cilvēki
Foto: Lita Millere/LETA
Ugunsgrēks izcēlies Lēpju ielas piecstāvu dzīvojamā mājā.
112

Jauns.lv/LETA

Pirmdien Rīgā, Daugavgrīvā, ugunsgrēkā daudzīvokļu mājā cietuši divi cilvēki, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Neilgi pirms diviem dienā saņemts izsaukums uz Lēpju ielu, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī deg istaba un balkons 40 kvadrātmetru platībā, bet trešā stāva balkons - piecu kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji no degošā dzīvokļa izglāba cilvēku, kurš ugunsgrēkā cieta un tika nodots mediķiem. Savukārt pirms glābēju ierašanās no ēkas pats evakuējās cilvēks, kurš arī nodots mediķiem.

Liesmu izplatīšanās ierobežota, bet glābēji darbu notikuma vietā turpina.

VUGDRīgaValsts ugundzēsības un glābšanas dienestsVidzeme112

