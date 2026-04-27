Dzīve ar 425 eiro mēnesī: šajā pavasarī Latvijā palielinājies nabadzīgo cilvēku skaits
Šā gada marta beigās Latvijā bija 42 363 cilvēku, kuriem spēkā bija trūcīgās personas statuss, kas ir par 1,3% vairāk nekā šā gada februāra beigās un par 2,9% vairāk nekā janvāra beigās, liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija.
Vienlaikus šā gada marta beigās valstī bija arī 17 694 personas, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss.
Tas bija par 5,1% vairāk nekā februāra beigās un par 9,6% vairāk nekā marta beigās. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka 50% apmērā no ienākumu mediānas.
2026. gadā trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 425 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 298 eiro.
Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 2026. gadā ir 680 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 476 eiro.