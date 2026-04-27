Liepājas Karostas mūzikas skolu vadīs Svens Renemanis
Liepājas valstspilsētas dome apstiprinājusi Svensu Renemani par Liepājas Karostas mūzikas skolas direktoru, amatā stājoties 2026. gada 5. maijā. Pieredzējušais mūzikas pedagogs un kultūras iestāžu vadītājs plāno stiprināt skolas profesionālo līmeni un lomu vietējā kopienā, veicinot sadarbību un mūsdienīgu pieeju izglītībai.
Liepājas Izglītības pārvalde ziņo, ka 23. aprīļa Liepājas valstspilsētas domes sēdē par Liepājas Karostas mūzikas skolas direktoru apstiprināts Svens Renemanis, kurš amata pienākumus uzsāks pildīt 2026. gada 5. maijā.
Amata konkurss tika izsludināts 2026. gada 3. februārī, amatam bija pieteikušies divi pretendenti. Tika vērtētas kandidātu profesionālās zināšanas un pieredze resursu pārvaldībā, redzējums par skolas attīstību, komunikācijas un vadības prasmes. S. Renemanis ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar ko tika atzīts par piemērotāko kandidatūru Liepājas Karostas mūzikas skolas vadītāja amatam.
S. Renemanim ir augstākā profesionālā izglītība mūzikā (bakalaura un maģistra grāds Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā), ilggadēja pedagoģiskā pieredze un pieredze izglītības un kultūras iestāžu vadībā – kā pedagogam un pēcāk – kā direktoram Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, kā arī vadot SIA “Dzintaru koncertzāle”, ir izpratne par mācību procesa organizēšanu, personāla vadību, budžeta plānošanu un projektu īstenošanu, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu un iestādes attīstību atbilstoši izglītības politikas mērķiem.
Papildus pedagoģiskajai un vadības pieredzei, pilnveidojis zināšanas digitālajā komunikācijā, mūzikas tehnoloģijās un kvalitātes vadībā, kas ļauj efektīvāk organizēt iestādes darbu, stiprināt tās redzamību un nodrošināt mūsdienīgu pieeju izglītības procesam.
Kā norāda Svens Renemanis: “īpaši nozīmīga man šķiet Liepājas Karostas mūzikas skolas loma vietējā kopienā. Redzu skolu kā profesionāli spēcīgu, atvērtu un sabiedrībai nozīmīgu izglītības iestādi, kurā bērni un jaunieši attīsta ne tikai muzikālās prasmes, bet arī radošumu, disciplīnu un piederības sajūtu. Uzskatu par būtisku sadarbību ar vecākiem, Liepājas Izglītības pārvaldi, kultūras institūcijām un citām izglītības iestādēm.”