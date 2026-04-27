Lielā talka Grāpju pussalā
Šodien Latvijā notiek Lielā talka, kurā tiks sakoptas vismaz 1150 vietas. Lielajā talkā Grāpju pussalā piedalījās arī Ministru prezidente Evika ...
Lielās talkas laikā Rīgā savākts vairāk nekā 60 tonnu atkritumu
Sestdien, 25. aprīlī, visā Latvijā norisinājās Lielā talka, kuras laikā rīdzinieki čakli talkojuši 124 vietās Rīgā, savācot vairāk nekā 60 tonnu sadzīves atkritumu, kas ir vairāk nekā pērn.
Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments organizēja atkritumu izvešanu no 93 šogad pieteiktajām pašvaldības talkošanas vietām, no kurām izvests vairāk nekā 60 tonnu dažādu atkritumu, tostarp atkritumi bija ievietoti vairāk kā 4700 Lielās talkas maisos.
Papildus talcinieki savāca 15 kubikmetrus šīfera,130 kubikmetrus bioloģisko atkritumu (lapas, zarus), vairāk nekā 500 riepas, kā arī cita veida atkritumus, piemēram, būvgružus un lielgabarīta atkritumus. Departaments vēl turpina šīfera, riepu, zaru u.c. veida atkritumu izvešanu.
Savukārt SIA ''Rīgas meži'', izglītības iestādes, kā arī citi talkotāji atkritumu izvešanu nodrošinās no 31 talkošanas vietas. Dati par savākto atkritumu apjomu vēl tiks apkopoti.
Vēl līdz 29. aprīlim iedzīvotāji bez maksas var nodot savāktās koku un krūmu lapas divās Rīgas apkaimēs Daugavas kreisajā un labajā krastā – Torņakalna un Mežaparka apkaimēs.
Lapas var nodot Torņakalna apkaimē pie Uzvaras bulvāra Nr.16A no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 un Mežaparka apkaimē pie Siguldas prospekta Nr.12 (asfaltēta autostāvvieta) 27.aprīlī no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00, 28.aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 un 29.aprīlī no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00.
No 23.aprīļa līdz 27.aprīlim nodotas 108 tonnas lapu. Lapu nodošanas iespēju pavasarī Rīgas pašvaldība nodrošināja trešo gadu pēc kārtas.