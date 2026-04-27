Melngalvju nama dāvana valsts svētkos - apmeklējums par puscenu
Melngalvju nams aicina iedzīvotājus izmantot īpašu valsts svētku piedāvājumu un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā iepazīt vienu no Rīgas greznākajām ēkām ar īpašu atlaidi.
"Turpinot mūsu tradīcijas, valsts svētkos dāvājam Latvijas iedzīvotājiem iespēju apmeklēt Melngalvju namu par puscenu. Mums ir svarīgi, lai nams būtu pieejams pēc iespējas plašākam apmeklētāju lokam un svētku dienā ikviens varētu ne tikai svinēt, bet arī stiprināt savu piederību Latvijai, iepazīstot mūsu kultūras un vēstures mantojumu klātienē. Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem izmantot šo iespēju un kopā pavadīt izzinošu laiku, nododot nākamajām paaudzēm izpratni par mūsu vērtībām. Melngalvju nams ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa un viens no Rīgas simboliem, kas iemieso mūsu vēstures nepārtrauktību un nacionālo identitāti," saka Melngalvju nama vadītāja Linda Lūkina-Kalda.
Uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu, 4. maijā Melngalvju namu iespējams apmeklēt ar 50% atlaidi. Svētku dienās nams apmeklētājiem būs atvērts no plkst.10.00 līdz plkst. 17.00. Ieejas biļetes ar atlaidi (nav spēkā papildpakalpojumiem, dzērieniem) varēs iegādāties Melngalvju nama kasē pirms apmeklējuma.
Melngalvju nams celts tālajā 1334. gadā kā Rīgas pilsētas Rātslaukuma ansambļa sastāvdaļa. Tas atrodas pašā Vecrīgas sirdī un ir Rīgas vizītkarte un viena no nozīmīgākajām svinību vietām pilsētā. Melngalvju nams gadsimtiem kalpojis kā pilsētas centrālais reprezentācijas nams augstu viesu uzņemšanai.